Alexandru Buzbuchi si-a incheiat contractul cu FC Viitorul (video)

O tanara din judetul Giurgiu a alertat Politia in noaptea de marti spre miercuri dupa ce patru barbati mascati cu masti de protectie impotriva COVID au intrat in apartamentul in care tanara se afla impreuna cu alte tinere. Potrivit adevarul.ro, tinerele erau cazate intr-un apartament inchiriat in regim hotelier pentru practicarea prostitutiei.