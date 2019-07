Alexandru Chipciu poate pleca de la Anderlecht pentru un milion de euro - presa

Alexandru Chipciu (30 de ani) nu va mai continua la Anderlecht din această vară. Belgienii au decis să renunţe la el, pentru un preţ mult mai mic decât cel de achiziţie. Mai multe publicaţii din zonă anunţă că românul va pleca pentru o sumă de aproximativ un milion de euro, conform Mediafax.

Sezonul trecut, Anderlecht l-a împrumutat pe Chipciu în Cehia, la Sparta Praga, unde a evoluat, în majoritatea cazurilor, pe postul de fundaş dreapta. Acesta ar putea reprezenta o soluţie pentru FCSB, care are dificultăţi majore în acea zonă a terenului. Gigi Becali, care a obţinut 3 milioane de euro în schimbul lui Chipciu, în 2016, a recunoscut că şi-l doreşte pe internaţionalul român şi a luat deja legătura cu directorul sportiv Mihai Stoica pentru a începe tratativele cu jucătorul care mai are un an de contract cu Anderlecht: "Dacă se poate, îl luăm imediat! L-am pus pe MM Stoica să se intereseze de situaţia lui!", spunea finanţatorul FCSB în urmă cu câteva zile. Şi CFR Cluj, prin vocea lui Dan Petrescu. şi-a manifestat interesul pentru servciile mijlocaşului.

Chipciu a plecat de la FCSB în 2016, la Anderlecht, pentru trei milioane de euro. După două sezoane, în care a strâns 69 de meciuri, 6 goluri şi 14 pase decisive, românul a fost împrumut la Sparta Praga, unde a fost un titular constant pe postul de fundaş dreapta. La formaţia din Cehia, a evoluat în 31 de meciuri, a înscris o dată şi a oferit două pase de gol.