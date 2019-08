Alexandru Cicaldau dupa meciul cu Honved: 'Un meci cu foarte multe intamplari, ne bucuram de calificare, cred ca am fost echipa care merita mai mult'

Fotbalistul Alexandru Cicâldău a declarat, joi seară, că meciul cu Honved Budapesta a fost unul cu foarte multe întâmplări şi că nu a mai trăit aşa ceva, însă a menţionat că Universitatea Craiova a meritat calificarea în turul trei preliminar al Ligii Europa, potrivit news.ro.

“Un meci cu foarte multe întâmplări, ne bucurăm de calificare, cred că am fost echipa care merita mai mult. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva, dar mă bucur că la final a ieşit cu victoria noastră. (…) Am văzut doar arbitrul că era întins pe jos, erau tot felul de discuţii. Dacă jucam mai mult de un minut nu ştiu cine mai putea să joace. Ne-a afectat, dar ne bucurăm că am câştigat noi”, a spus Cicâldău la Look Plus.

Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Europa, după ce a trecut, joi, pe teren propriu, după executarea loviturilor de departajare, 3-1, de Honved Budapesta, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În următoarea fază, Craiova va evolua contra AEK Atena, la 8 şi 15 august, primul meci acasă.

După 120 de minute, scorul a fost 0-0, acelaşi ca în meciul tur. La penaltiuri au marcat Ioniţă, Fortes şi Cicâldău, de la Craiova şi numai Ikenne de la Honved. Au ratat Kamber, Batik şi Bano-Szabo, toţi de la Honved.

Arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o petardă a explodat în apropierea lui şi un obiect, cel mai probabil o brichetă, l-a lovit în zona capului, pe finalul meciului. Partida a fost întreruptă 35 de minute. Hunter şi-a revenit, dar a fost înlocuit de arbitrul de rezervă Jamie Robert Robinson.