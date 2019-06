Alexandru Cicaldau, in atentia clubului Sassuolo

Alexanxdru Cicaldau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Internationalul de tineret Alexandru Cicaldau, care participa in aceasta perioada la Campionatul European under 21, este in atentia clubului din Serie A Sassuolo, noteaza ViaEmiliaNews.com, potrivit presei italiene. Sassuolo ar urma sa il lase sa plece la Inter Milano pe mijlocasul Stefano Sensi si se gandeste la Cicaldau, jucator legitimat la Universitatea Craiova. Povestea de viata a lui Florinel Coman, omul care i-a adus victoria Romaniei in meciul cu Anglia Italienii noteaza ca Alexandru Cicaldau este comparat cu Marco Verratti. Sassuolo a terminat pe locul 11 sezonul 2018/2019 al campionatului Italiei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram ...