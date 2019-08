Alexandru Coita a fost desemnat consilier onorific

Alex Coita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila l-a desemnat, luni, consilier onorific pe Alexandru Ion Coita, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor. "Se acorda domnului Alexandru Ion Coita calitatea de consilier onorific al prim-ministrului. Activitatea domnului Alexandru Ion Coita este neremunerata", arata decizia prim-ministrului, publicata luni in Monitorul Oficial. Viorica Dancila: "PSD nu accepta un ultimatum.Nu vorbim de ultimamuri, ci de cooperare in alianta" „Am inceput sa fiu apropiat de politica, pentru ca, revenind in Romania dupa sapte ani, am avut aceasta miza de a incerca sa ajut putin tara. In timp, sper ca am reusit sa inteleg cum functioneaza procesele acestei tari" ...