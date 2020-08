Alexandru Coita, președintele Partidului Republican, si-a depus candidatura pentru Primaria București: 'A venit momentul sa dau ceva inapoi orasului meu'

Preşedintele Partidului Republican din România, Alexandru Coita, şi-a depus, marţi, la Biroul Electoral Municipal, candidatura la funcţia de primar general a Capitalei, propunând alegătorilor, alături de echipa sa, proiectul "Respir Bucureşti".

"Am 39 de ani. Am pregătire în străinătate în domeniul diplomaţiei şi economiei. Oriunde am fost, am performat şi am adus rezultate. Am luptat pentru România la Bruxelles, am luptat pentru România în Guvern, unde am semnat Master Planul General de Transport. Acum a venit momentul să dau ceva înapoi oraşului meu. Sunt bucureştean, născut, crescut în cartierul Griviţa şi cred că este nevoie de un tânăr care să ofere o alternativă Bucureştiului", a declarat Coita, marţi, pentru AGERPRES, după depunerea candidaturii.

Candidatul Partidului Republican afirmă că îşi doreşte să aducă "un suflu proaspăt" pentru Capitală.

"Avem o echipă de tineri (...) care au reuşit să gândească într-un timp record un proiect integrat, pe termen lung, pentru Capitală, intitulat 'Respir Bucureşti', despre care multă lume ne-a spus că este cel mai serios. Prin acest proiect, cu o durată de 10 ani, ne propunem să revitalizăm Bucureştiul, să reclădim Capitala. (...) Ne uităm la acest oraş care este sufocat de trafic, de poluare. Avem în plan ca toată zona centrală, de la Piaţa Romană până la Catedrala Naţională, să o transformăm parţial într-un spaţiu care va fi accesibil pietonilor, bicicletelor şi trotinetelor electrice. (...) Vom deschide spaţiul închis al Palatului Parlamentului şi îl vom transforma într-un adevărat memorial al vechiului cartier Uranus, un spaţiu de plimbare şi de relaxare. Nu vom face Grădinile de la Versailles - varianta românească, pentru că ar însemna să fie un kitsch. Vrem să construim un spaţiu urban care să fie prietenos, dar în egală măsură, să respecte istoria şi memoria locului", a adăugat Coita.

Potrivit lui Coita, proiectul prevede, printre altele, înlocuirea RADET cu microcentrale de cartier moderne, eficiente, cu reducerea la minim a pierderilor, achiziţionarea directă de la dezvoltatori a 10.000 de apartamente pentru tineri, pentru persoane cu probleme financiare, dar şi pentru vârstnici, care iniţial vor plăti o chirie şi ulterior şi le pot cumpăra la preţuri favorabile.

Proiectul mai include reabilitarea patrimoniului cultural reprezentat de vechile cinematografe, vechile grădini de vară şi crearea unor trasee culturale prin Bucureşti, cât şi construcţia unui district tehnologic în sudul Bucureştiului.

”Am depus astăzi candidatura pentru funcția de Primar General al Capitalei. Este un pas important pentru Partidul Republican, un proiect politic care a renăscut acum două luni din dorința a câtorva tineri de a oferi o alternativă politică pentru românii dezamăgiți de actuala clasă politică.

Este un pas important pentru mine ca om politic dar, cel mai important, este momentul unui nou viitor pentru București.

A venit vremea să lăsăm trecutul în urmă. A venit vremea să votăm pentru viitor!

Urmează o nouă etapă, și mai importantă! Mulțumesc Lorena Luchian și echipei noastre de tineri care au crezut în programul pentru București. Astăzi am făcut un pas mic. Mâine, vom face imposibilul posibil! Cu încredere, înainte pe #UnNouDrum!”, a scris, după depunerea candidaturii, Coita pe Facebook.

