Alexandru Cumpanașu a ajuns la limitele rabdarii: 'Imi vine sa plang de nervi! Sa va fie rușine pentru nimicul facut'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, eleva de 15 ani violată, ucisă și incinerată de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, a lansat un atac dur împotriva Avocatului Poporului, de la care aștepta răspunsuri în cazul de la Caracal.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri, că a făcut multe demersuri în cazul Caracal cu privire la sistemul 112 și s-a interesat dacă există un protocol între Ministerul Educației și Poliție privind abandonul școlar, care ar putea arăta dacă sunt copii dispăruți.

"#112vreausatraiesc. M-am dus cu SPERANTA in audienta la Avocatul Poporului adica avocatul NOSTRU al tuturor cerand masuri clare fata de modul in care institutiile publice si-au batut joc de viata unui copil precum Alexandra. Ce am aflat astazi, dupa 2 saptamani de la audienta? NIMIC. PENIBIL. JENANT. Nici o masura luata sau propusa, nici o enigma dezlegata, NIMIC. Niste BANALITATI pe care le puteam afla eu pe legea 544. Aceasta institutie ar trebui sa functioneze pentru a ne apara pe noi cetatenii de abuzurile statului. Imi vine sa plang de nervi!!!. STATUL ROMAN NU MAI EXISTA. Este format dintr-o gasca de profitori pe care-i doare in cot de NOI. SA VA FIE RUSINE PT NIMICUL FACUT PT 2 CETATENI AI ROMANIEI: ALEXANDRA MACESANU SI LUIZA MELENCU!. Am inteles doar da pe la anul veti face ceva...nici voi nu stiti ce", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.