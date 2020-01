Alexandru Cumpanașu a devenit, OFICIAL, purtator de cuvant: Familia Alexandrei Maceșanu i-a dat procura notariala

Alexandru Cumpănașu a fost împuternicit, prin procură notarială, de părinții Alexandrei Măceșanu, fata pe care monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, susține că a ucis-o, să reprezinte familia în relația cu mass-media.

"Punct de vedere OFICIAL al familiei Macesanu catre mass media si opinia publica: "In atentia tuturor reprezentatilor mass-media si reprezentantilor CNA: Familia Macesanu multumeste si este recunoscatoare tuturor reprezentantilor media care inteleg lupta noastra pentru dreptate si adevar in cazul Alexandrei!

In acelasi timp, tinand cont de faptul ca Alexandra este minora va cerem sa respectati dreptul familiei in a-i asigura protectia si demnitatea si pentru ORICE informatie pe care o o prezentati sau difuzati si care o vizeaza sau ne vizeaza sa contactati reprezentantul legal al familiei pentru relatia cu mass media si institutiile statului, domnul Alexandru Cumpanasu, varul nostru si unchiul Alexandrei, imputernicit de noi prin procura notariala. Am trecut prin prea multe si Alexandra a fost suficient jignita in lipsa de aparatori ai interlopilor si persoane lipsite de valori si bun simt in spatiul public.

Imaginea, sentimentele, curajul si bunatatea ei trebuiesc respectate. Persoana desemnata de noi sa ne reprezinte are si puterea de a apela la orice institutie pentru a ne apara drepturile daca nu se va tine cont de rugamintea noastra. Va rugam asadar sa nu il mai deranjati pe domnul avocat Moldovan cu solicitari de puncte de vedere sau informatii. Domnul avocat are din partea noastra tot sprijinul pentru a se ocupa de aspectele juridice ale acestui dosar. Va multumim

Cu respect,

Teodora Macesanu

Ioan Macesanu", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.

