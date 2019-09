Alexandru Cumpanașu a explodat: Ce spune președintele CNMR despre asocierea sa cu PSD și PNL

Alexandru Cumpănașu, scandalizat de asocierea sa cu PSD sau PNL, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care explică faptul că nu are nicio legătură cu cele două formațiuni politice. Președintele CNMR recunoaște însă faptul că în adolescență a activat în rândurile tineretului liberal, dar precizează că acele vremuri s-au încheiat.

„Dragi prieteni,

Au apărut tot felul de zvonuri că aș fi ba membru PSD, ba membru PNL, în funcție cu tabăra din care fac parte criticii propagandiști. Așadar, haideți să lămurim următoarele:

- NU am fost niciodată membru PSD. În adolescență am fost membru al Partidului Național Liberal, ocupând poziția de președinte al Tineretului Național Liberal organizația Caracal și vicepreședinte la nivel județean. Din politică am ieșit la vârsta de 19 ani după ce am reușit să schimb conducerea organizației de seniori, aducând oameni tineri. De atunci și până în prezent, am căutat să mă implic în procesul decizional prin diverse structuri ale societății civile. Fotografiile publice cu diverse persoane politice, selectate atent de către criticii propagandiști (ori doar cu PSD ori doar cu PNL) în scopul manipulării, au fost realizate la diverse întâlniri pe care le-am avut de-a lungul timpului în calitate de președinte CNMR, organizate în contextul monitorizării și contribuției la procesul decizional. Precizez că după fiecare întâlnire au fost publicate principalele aspecte discutate și o fotografie de grup a însoțit comunicatul. Într-o societate democratică este firesc ca societatea civilă să monitorizeze constant și să fie implicată în procesul decizional, nu doar odată la 4 ani!

Pentru că lipseau din peisaj, găsiți câteva fotografii publice și cu Guvernul Tehnocrat/USR:

• Întâlnire cu ANA COSTEA, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (Guvernul tehnocrat);

• Întâlnire cu RALUCA PRUNĂ, ministrul Justiției (Guvernul tehnocrat);

• Întâlnire cu MARIUS BOSTAN, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (Guvernul tehnocrat);

• Întâlnire cu COSTIN BORC, viceprim-ministru și ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor Pentru Mediul de Afaceri (Guvernul Tehnocrat);

• Întâlnire cu AURA RĂDUCU, ministrul Fondurilor Europene (Guvernul Tehnocrat);

• Întâlnire cu VICTOR GRIGORESCU, ministrul Energiei.

Și alții:

• Întâlnire cu SORIN-DAN MIHALACHE, Șeful Cancelariei Președintelui României;

• Întâlnire cu BOGDAN CIUCĂ, liderul Grupului parlamentar ALDE – Camera Deputaților;

• Întâlnire cu EUGEN NICOLĂESCU, lider al Grupului Parlamentar PNL – Camera Deputaților;

• Întâlnire cu ALINA GORGHIU și VASILE BLAGA, copreședinții Partidului National Liberal”, a explicat președintele CNMR, pe pagina de Facebook.