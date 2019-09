Alexandru Cumpanașu a explodat la adresa DIICOT: 'Cat tupeu sa ai?'. Citația primita de familia Alexandrei Maceșanu

Părinții Alexandrei Măceșanu au refuzat predarea cărții de identitate a fetei către ofițerii de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, motivând că solicită să consulte conținutul raportului de expertiză genetică prin care se arată cu o probabilitate de 99,93% că victima arsă în butoi e fiica lor. Alexandru Cumpănașu publică astăzi citația primită de familia Măceșanu de la procurorii DIICOT. „Cât tupeu să ai și dacă nu veneau de bună voie ce reiese din document că se întâmplă”, întreabă Cumpănașu. Reacția acestuia vine după ce oficiali DIICOT au declarat, la solicitarea STIRIPESURSE.RO, că nu s-a pus problema aducerii forţate a familiei Alexandrei Măceşanu la sediul Direcţiei şi nici nu se va proceda la ridicarea forţată a cărţii de identitate a adolescenţei din Caracal care a fost răpită pe 24 iulie şi, cel mai probabil, ucisă.

„Dragi romani, am spus aseara ca DIICOT i-a amenintat pe parintii Alexandrei ca ii vor lua cu mandat de aducere daca nu se prezinta la Bucuresti sa le dea buletinul Alexandrei ca sa isi incheie dumnealor "cazul" si sa nu-si mai bata capul cu cautarea retelelor sau complicilor. Dupa ce am izbucnit public brusc a inviat si DIICOT care a dat in comunicat prin care de fapt spunea exact acelasi lucru. Ce m-a suparat la culme a fost declaratia "pe surse" la "stiripesurse.ro" prin care procurorii DIICOT spun ca nici nu s-a pus problema aducerii parintilor cu duba la Bucuresti. Intrebare: daca nu faceam scandal public cum ar fi procedat? Eu consider ca scrisul este mai important decat vorba si public aici CITATIA fata de parintii lui Alex. Cat tupeu sa ai? Si daca nu veneau de buna voie ce reiese din document ca se intampla? De unde reiese ca "nu s-a pus niciodata problema sa ii aduca cu mandat" cand scrie negru pe alb?. Pana acum ii invitau nu ii CHEMAU sa dea declaratii telefonic sau prin informare verbala iar deodata cand au refuzat sa predea buletinul ii ameninta cu duba...dar mai bine va convingeti singuri”, scrie Cumpănașu pe Facebook.