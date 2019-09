Alexandru Cumpanașu a luat o decizie RADICALA: 'M-am saturat de criticile voastre și, daca mi se va intampla ceva, VOI veți fi autorii morali'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata pe care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o, a anunțat, marți seara, pe Facebook, că a renunțat la protecția MAI. Candidatul la prezidențiale le-a transmis celor care l-au criticat că folosește resursele statului că acum 'pot dormi liniștiți'.

În plus, Cumpănașu spune că mama Alexandrei i-a făcut o surpriză, în sensul în care Teodora a strâns 2.000 de semnături pentru candidatura la Cotroceni.

Citește și: Eugen Teodorovici a luat decizia! Ce se întâmplă cu proiectul privind închisoarea pentru datornici

"CEL MAI PUTERNIC GEST SI MESAJ AL TEODOREI (MAMA ALEXANDREI) pt mine si pt toti cei care au criticat intrarea mea in cursa pentru Presedintele Romaniei!

Dragi prieteni, astazi am fost la Caracal pentru a ma consulta cu parintii Alexandrei cu privire la ceea ce avem de facut de acum pt aflarea ADEVARULUI. Cu ocazia aceasta Teodora mi-a facut o surpriza uriasa. Inima acestei femei este greu de masurat. Mi-am pastrat intotdeauna rezerva si discretia in a vorbi cu ei despre candidatura mea la Presedintia Romaniei. De fiecare data daca au avut un mesaj de dat in ce ma priveste au facut-o pt ca asa au simtit. Astazi insa Teo m-a lasat ULUIT si fara cuvinte. Cu un gest de un firesc rar si o naturalete pe care numai oamenii neafectati de cancerul Bucurestiului il au mi-a spus la final: "Aaa Sandule stai ca era sa uit"..."Ce anume i-am replicat eu?"..." Sa iti dau astea". Si mi a intins un dosar mare cu documente inauntru. M-am gandit ca sunt alte probleme ale oamenilor pe care le-au primit ei pt mine. In ultima vreme casa lor a devenit un fel de a doua adresa a mea. Pt ca acolo isi trimit oamenii problemele si greutatile pe care le intampina in relatia cu autoritatile. Desfac dosarul de curiozitate si vad ca erau multe tabele cu semnaturi pt candidatura la prezidentiale pentru mine. Va spun sincer ca am ramas mut. Pe scurt: aceasta femeie minunata a strans aprox 2000 de semnaturi pt candidatura mea la prezidentiale mergand in ultimele 10 zile in Dobrosloveni si in satele invecinate impreuna cu Irina, fata cea mica. Va dau cuvantul ca imi dau lacrimile si acum...efectiv am ramas mut. Zi de zi a mers cu fetita care este un inger de copil si a strans semnaturi din toate satele din zona. Nimic nu te poate emotiona si misca mai mult. Am intrebat-o de ce a facut-o. Mi-a raspuns simplu: " Pt ca familia la nevoie se cunoaste. Si nu prin vorbe. Si tu ai increderea oamenilor dupa ce ai facut pt Alexandra si poti sa schimbi ceva, sa aibe toti siguranta". Nu am indraznit sa mai zic nimic. Nici acum nu pot. Este o lectie pt toti cei care sunt fara Dumnezeu si m-au acuzat de atatea lucruri nedrepte in lupta pt ADEVAR. MULTUMESC TEODORA!. La final am facut o poza cu ea si Irina pe care o postez cu toata dragostea si pretuirea mea pt acest efort.

Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna aruncă bomba

P.S.: Pt toti cei ingrijorati ca MAI imi asigura protectia in batalia cu clanurile mafiote ii anunt si acum desi am facut-o de vineri ca am CERUT EU INCETAREA acesteia de Duminica seara. M-am saturat de criticile voastre si daca mi se va intampla ceva VOI veti fi autorii morali. MAI nu a dorit sa retraga protectia pt mine si le multumesc jandarmilor pt tot ce au facut in aceasta perioada. Si pt toti nedezvoltatii neuronal: plangerea penala exista si a fost inaintata Procurorului General. Cui a repartizat-o nu stiu dar acum puteti dormi linistiti: nu mai am protectia statului pt mine!!Sper ca dormiti mai linistiti acum!", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.