Alexandru Cumpanașu a semanat panica in 'clanurile Baboi și Dinca': 'Este finalul'. Ce apel face

Panică mare în clanurile Baboi și Dincă, afirmă Alexandru Cumpănașu pe Facebook, precizând că atât el, cât și alții se apropie de adevăr în cazul Caracal. „Este finalul”, punctează Cumpănașu, care face un apel către oameni să iasă sâmbătă, la ora 14.00, în Piața Constituției.

„Panica mare in clanurile Baboi si Dinca! Atat eu cat si altii ne apropiem de ADEVAR, lucru ce i-a facut sa dispere. Sa ameninte in stanga si-n dreapta, sa plateasca pe oricine oricat. Este finalul‼

Chiar daca MONSTRUL va fi "convins" pana joi sa-si schimbe declaratia, o tara intreaga s-a convins: fetele sunt in viata si totul este o mascarada!

Puteti sa-mi spuneti de ce procurorii DIICOT au asteptat 4 ZILE pana sa afle unde este Luiza Melencu dupa anuntul ca Dinca vrea sa-si schimbe declaratia⁉️ Nu ar fi fost normal sa il fi luat in primele 10 minute cu antemergator si sa afle ce s-a intamplat cu fata si unde este⁉️ Va rog. Spuneti-mi dumneavoastra ce se intampla in tara asta.

P.S.: Unele scursuri umane au crezut ca eu am candidat pentru putere sau avantaje. NU. Si spre deosebire de multi papagali, printre care si Dancila, care au candidat si au disparut, eu de aici din societatea civila voi lupta pentru TERMINAREA CLANURILOR si a terorii asupra copiiilor nostri. Pentru ca eu am avut si am o CAUZA. Si oricine vine alaturi cu buna intentie este binevenit. Politician, simplu cetatean, procuror, politist, judecator, etc.

HAIDETI SI VOI SAMBATA LA ORA 14:00 IN PIATA CONSTITUTIEI‼ Jos CLANURILE!!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.