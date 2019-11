Alexandru Cumpanașu: 'Adio Dancila! UMILIREA ESTE MAXIMA'

Alexandru Cumpănașu, ex-candidat la prezidențiale în turul 1, speră că actualul guvern sa nu repete greșeala promovării prostiei, incompetenței și răutății mascate.

''Adio Dancila! UMILIREA ESTE MAXIMA! Adio analfabetismului si clientelei certate cu limba romana in functii publice. Sper ca actualul guvern sa nu repete greseala promovarii prostiei, incompetentei si rautatii mascate. Femeia care a dat ORDINUL executiei mele si a familiei mele devine istorie!!! Cumpanasii au stat acasa, nu asa cum spuneau tutarii lui Dancila ca vor merge sa o voteze pe ea. Unitatea in jurul unei cauze pentru NOI nu o va rupe nimeni niciodata. Nu ne-am schimbat principiile sau valorile sub presiunea manipularii dictate de unii sociologi sau analiati platiti de Dancila. Cu atat mai mult cu cat clanurile interlope au fost protejate in ultimii ani de Dancila si apropiatii sai si ai lui Dragnea. Pentru raul facut Cumpansilor - Spartani in curand va urma Marea Demascare!!!!. La fel si monitorizarea Guvernului Orban si Presedintelui Iohannis. Insa AZI, PSD (umilit ca niciodata in istorie) trebuie sa isi caute un alt drum, alti lideri, din interios sau din afara. Si slava Domnului au destui capabili. Le urez un nou capitol prin promovarea de oameni competenti nu cum a facut Dragnea in ultimii ani. In acelasi timp cer PNL acelasi lucru (transparenta si compententa) si sa puna in practica ceea ce au promis in campanie pentru romani. NOI - SPARTANII suntem constanti si crestem. Suntem uniti si puternici. Si daca va trebui o vom demontra. Voi veni in curand cu probe ale presiunii lui Dancila si apropiatilor sai asupra unor functionari publici care sa declare impotriva mea orice in mijlocul campaniei electorale. Din fericire mai exista si functionari corecti. Teroarea la care au fost supusi si nu au cedat va uimi Romania. ADIO personaj toxic si conjuctural al istoriei Romaniei. Felicitari castigatorului chiar daca NOI nu am fost la vot. Este un minim semn de politete si diplomatie. Asta nu ne va opri din demascarea sistemului putred care ne lasa copiii sa moara, sa fie rapiti, violati, traficati. Pentri NOI, Cumpanasii incepe o etapa importanta in istoria Romaniei. Ne-am pus amprenta asupra societatii si vom demonstra ca principiile noastre nu sunt conjucturale ci valabile pentru intreaga societate. Ne vom alia cu oricine le va sustine dar nu ne vom ceda un moment independenta si convigerile. La nivel local, parlamentar sau guvernamental vom accepta dialog pentru promovarea principiilor noastre cu toate partidele politice. Si vom lupta pentru fiecare Cumpanas sau roman abuzat de statul roman! Noapte buna SPARTANII mei, nopate bun dragi romani. Ma bucur ca am evitat un mare accident pentru viitorul Romaniei.'', a scris Alexandru Cumpănașu.