Alexandru Cumpanașu: Amenințarile tatalui adoptiv la adresa procurorului general sunt impardonabile

Alexandru Cumpănașu susține că amenințările lui Gabriel Săcărin la adresa Procurorului General al României sunt impardonabile și ar trebui să se lase cu dosar penal.

”Amenințările lui Gabriel Sacarin (solicitantul pentru adoptarea micuței Sorina) la adresa Procurorului General al României sunt impardonabile și dacă vor continua ar trebui sa facă obiectul unui dosar penal. Atâta timp cât intreaga societate românească și media din România au prezentat indicii privind vicierea procedurii de adopție, Procurorul General al Romaniei este OBLIGAT de lege să dispună o anchetă și să stabilească dacă legea a fost respectată sau daca au existat influențe nelegale. Și mai gravă este invocarea Ambasadei SUA la București în amenințarea acestuia. Il informez că din îndelungata colaborare pe care o am cu Ambasada SUA de aproape 20 ani nu am cunoștință de nici un caz de presiune sau interferență a statului american intr-un proces penal aflat pe rol in Romania. Cred că avem obligația cu toții să aflăm ce s-a întâmplat în acest proces de adopție și la final instituțiile României să ia decizia corectă. Copiii României nu sunt o marfă!”, scrie Alexandru Cumpănașu.