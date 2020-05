Alexandru Cumpanașu anunța ca Nicolae Alexe, fostul adjunct al IPJ Olt, a fost REPUS in funcție: 'Sistemul a decis UMILIREA Alexandrei'

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, anunță că Nicolae Alexe, adjunctul IPJ Olt, care a coordonat operațiunea eșuată pentru salvarea Alexandrei, a fost repus în funcție.

Citește și: Medicul Olga Simionescu avertizează: IZOLAREA are efecte GRAVE asupra copiilor

"Sistemul a decis: umilirea până la capăt pentru mine și familia mea: Nicolae Alexe a fost repus în funcție‼️ Fostul șef al Poliției Olt care a coordonat operațiunea de "salvare" a Alexandrei‼️Același Alexe care a apelat la interlopi pentru localizarea ÎNGERULUI nostru‼️Sistemul s-a regenerat și TOȚI cei sancționați sau demiși au fost REPUSI în funcție și din Decembrie a început operațiunea de răzbunare și hărțuire a Sistemului față familia mea‼️ Teo și Nelu sunt pur și simplu distruși. În cursul zilei de azi sau mâine vom anunța ce măsuri vom lua față de această decizie a instanței de repunere in funcție a CALAILOR Alexandrei‼️Mesajul este simplu: NIMENI nu mai are voie să se lupte cu SISTEMUL‼️Tarlaua de sclavi NU are drepturi‼️

P.S.: La ora 16:00 vă aștept în LIVE pt deciziile familiei față de această situație dar și față de restul CALAILOR de la Caracal‼️MURIM CU EI DE GÂT‼️

#oromaniefaraclanuri", scrie Cumpănașu pe Facebook.