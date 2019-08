Alexandru Cumpanașu, atac DUR pe Facebook la MAI: ce raspuns a primit de la Poliția Romana

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata ucisă de Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, a reacționat dur, pe Facebook, după ce a primit un răspuns de la MAI, ca urmare a solicitării sale de a se verifica toate cazurile de dispariții din ultimii 20 de ani.

"#112vreausatraiesc. BATAIE DE JOC DE LA MAI. Dragi prieteni, stiu ca unii m-au acuzat ca pun presiune pe institutiile statului si ca nu LE LAS SA LUCREZE. Sincer? Prefer sa ma impuste, sa-si foloseasca toata forta statului pt a ma darama decat sa TAC. Am depus acum 2 saptamani o solicitare la MAI si Parchetul General prin care solicitam verificarea tuturor actelor de urmarire penala efectuate de politisti sau procurori pt descoperirea persoanelor disparute in ultimii 20 ani. Pt a curata SISTEMUL de golani si pt a ramane politistii si procurorii onesti. Si i-am lasat SA LUCREZE. Parchetul General m-a invitat, mi-a aratat masurile dispuse respectiv ordinele dispuse pt verificarea activitatii fiecarui procuror in fiecare caz de disparitie pt ultimii 10 ani in cazul unitatilor de parchet locale si pt ultimii 5 ani in cazul procurilor DIICOT. De la MAI nu m-a invitat nimeni.

Mi-au trimis sec BALARIA asta de raspuns penibil care spune NIMIC. Daca la asa ceva se gandeste si Parchetul General ca raspuns la toate plangerile si memoriile depuse ii rog atat: NU VA MAI DERANJATI. P.S.: Sper ca am informatia gresita dar din sursele mele MASURILE SPECIFICE constau in solicitarea catre inspectorate de a se verifica singure cum au procedat!!. De data asta chiar sper sa ma insel. #112OROMANIEFARACLANURI", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.