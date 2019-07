Alexandru Cumpanașu: 'Batalia in acest an pentru alegerile prezidențiale va fi cu totul diferita de tot ce am vazut pana acum'

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, susține că bătălia pentru alegerile prezidențiale din acest an va fi cu totul diferită de tot ce s-a văzut până acum.

''Batalia in acest an pentru alegerile prezidentiale va fi cu totul diferita de tot ce am vazut pana acum! Germania, Franta, SUA si Rusia vor avea "candidat propriu" in aceste alegeri. Chiar si China s-ar putea sa aibe propriul candidat...Sunt primele alegeri cand se iese din paradigma Est vs Vest. Care dintre ei va fi mai mult al romanilor vom vedea, trebuie sa decelam foarte bine...desigur conteaza si "galeria" fiecaruia unde se agita: Israel, Olanda, Ungaria, Marea Britanie, Austria. Voi reveni cu detalii...