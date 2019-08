Alexandru Cumpanașu beneficiaza de PROTECȚIE de la MAI: Este insoțit permanent de un luptator de la Jandarmerie și are și un SUV

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata pe care Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, spune că a ucis-o, are protecție de la MAI. Președintele CNMR este acum păzit de un ofițer de la Brigada Specială a Jandarmeriei și circulă cu o mașină pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.

"#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pentru că mai mulți colegi m-au intrebat, vă informez că am solicitat MAI asigurarea protecției mele și a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat și din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna și să mă amenințe pe mine și familia mea cu moartea, dar și alte forme de amenințare. Am urmat calea legala și am informat Parchetul General și MAI. Care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesar în funcție de informațiile predate, dar și cele pe care aceștia le dețin. S-a încercat inițial propunerea ca Poliția să facă acest lucru, însă am refuzat categoric pentru că efectiv nu mai am încredere în această instituție. Motiv pentru care s-a recurs la jandarmerie. Viața mea a devenit un coșmar pe care nu îl doresc nimănui: dispare intimitatea, apare teama și nu mai ai viața ta. Sper ca această bătălie să o câștig cât mai repede pentru a mă putea întoarce la viața mea obișnuită și liniștită de dinainte și să nu mă gândesc în permanență la securitatea copiilor mei. Nu este plăcut să te uiți peste umăr, însă bătălia cu clanurile mafiote nu este o bătălie cu o mănăstire de maici. #OROMANIEFARACLANURI", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.