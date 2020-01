Alexandru Cumpanașu continua batalia - o noua plangere la Parchetul General: 'Știu ca-mi va aduce și mai multe belele'

Alexandru Cumpănașu continuă bătălia! El anunță într-o postare pe Facebook că astăzi va depune o plângere la Parchetul General pe numele medicului de la INML care a declarat decesul Alexandrei, deși nu există cadavru.

Simona Halep, afectată de vestea morții lui Kobe Bryant: 'Este o mare pierdere pentru sport. Îmi pare rău'

`Dragi romani, in ciuda eforturilor uriase ale SISTEMULUI de a ma bloca, opri si distruge din aflarea ADEVARULUI in cazul Alexandrei inclusiv prin "Scrisoarea lui Dinca", eu voi continua batalia PANA LA CAPAT! Maine (c.n. luni(, ora 12:00 voi depune plangere la Parchetul General pe numele medicului de la INML care desi NU are cadavru, nu are oase care sa apartina Alexandrei totusi a declarat decesul acesteia, la ORDIN! Stiu ca-mi va aduce si mai multe belele si SISTEMUL care l-a folosit il va apara si ma va ataca dar atat el cat si INML trebuie sa plateasca pentru o asememea fapta! Nu uitati, duminica ora 12:00 in Piata Universitatii‼ Va astept‼”, scrie Cumpănașu pe Facebook.