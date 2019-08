Alexandru Cumpanașu contrazice ipoteza autoritaților: ”Nu sunt oasele Alexandrei. Cineva se joaca”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandru, a dezmințit informația că osemintele găsite în pădure i-ar aparține nepoatei sale. „NU SUNT OASELE ALEXANDREI!! Stirea de acum cateva minute este FALSA. NU exista niciun raport care sa indice ca ramasitele gasite in padure sunt ale Alexandrei!. CINEVA are interesul sa decredibilizeze presa in acest demers continuu pt adevar. O […]

The post Alexandru Cumpănașu contrazice ipoteza autorităților: ”Nu sunt oasele Alexandrei. Cineva se joacă” appeared first on Cancan.ro.