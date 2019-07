Alexandru Cumpanașu declara razboi autoritaților implicate in uciderea nepoatei sale: ’NU MA LAS PANA CAND NU CAD TOATE CAPETELE ’

Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei ucise la caracal, anunță că va depune plânger împotriva tuturor instituțiilor implicate în uciderea Alexandrei

„Buna seara dragi prieteni. Asa cum am promis de vineri, maine la ora 1200 voi fi prezent la Parchetul General pentru a depune plangerea memoriu fata de toate institutiile implicate in "asasinarea" nepoatei mele si un copil al acestei tari. NU MA LAS PANA CAND NU CAD TOATE CAPETELE si nu intra in puscarie cei vinovati. Nu ma voi lasa!!!!!!. Alexandra nu a murit degeaba. Trebuie sa dam exemple pentru un sistem infect si un #statesuat.”, a postat Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de socializare.