Alexandru Cumpanașu, dupa ce a vazut cum a fost reconstituita uciderea și incinerarea nepoatei sale: E un teatru, e injositor pentru noi, cel mai penibil moment

O polițistă a jucat rolul Alexandrei Măceșanu, la reconstituirea de luni a crimelor din Caracal, iar Gheorghe Dincă a fost descătușat și a arătat cum a legat-o cu cureaua. Dincă a fost pus să arate și când cară pe brațe o păpușă.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a criticat decizia procurorilor de a face această reconstituire, precizând că anchetatorii, prin ceea ce fac la Caracal, pun în scenă o piesă de teatru.

”Este un teatru, este înjositor pentru noi. E cel mai penibil moment pentru justiția română. Au pus un manechin din poliester, nici vorbă de ceva mai apropiat de realitate. Nici măcar haine nu au pus pe el. Dacă nu au bani să facă o reconstituire așa cum trebuie, puteau să ne zică, le dădeam noi.”, a spus Alexandru Cumpănașu la România TV.

Ulteriori, Cumpănașu a mai făcut o serie de precizări pe Facebook.

”BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de "experiment/expertiza" din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei. Pt acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere. NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra! Nu am cuvinte sa descriu penibilul acestei situatii. Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie.”, a transmis unchiul Alexandrei.

