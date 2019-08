Alexandru Cumpanașu face noi DEZVALUIRI și recunoaște ca Alexandra a fost ucisa: Mor de gat cu toți cei care din Craiova, Caracal, București protejeaza rețelele

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata despre care monstrul din Caracal a recunoscut că a ucis-o, a admis, pentru prima dată în ultimele zile, că nepoata sa este moartă. El a jurat, vineri seara, la România TV, că o va răzbuna pe Alexandra și i-a acuzat pe procurori și polițiști că sunt cei care îi protejează pe traficanții de carne vie.

Cumpănașu a făcut câteva precizări și despre Paul Stănescu, fost vicepremier, și Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților, ambii parlamentari de Olt.

”Nu acest monstru a ucis-o pe Alexandra, ci statul român. Îmi este foarte greu să mă uit la firul ăsta, de 8 zile. Avem de a face cu niște criminali, cu niște complici din toate instituțiile statului ăsta odios care nu au reușit să o protejeze. Dacă se dovedește că a fost ucisă, mor de gât cu toți cei care din Craiova, Caracal, București protejează aceste rețele de trafic de ființe umane și profită și ei, uneori, de fete. Este foarte dureros să vezi așa ceva.

Eu am sperat, în primele zile, foarte mult. Eu le spun celor care au ucis, nu celui care a ucis-o, că am făcut publice doar 1% din informațiile pe care le am. Unele le-am dat la Parchet, pe altele le voi da. Oamenii care acționează în zona aceea sunt protejați politic. Sunt convins că acei procurori și polițiști știau lege, dar l-au lăsat pe acest nenorocit să își acopere urmele, să scape basma curată. Nu las lucrurile așa, până nu plătește ultimul vinovat, nu Dincă psihopatul, ci cei care duc fetele în diferite țări.

Acești nenorociți au pus ochii pe mai multe fete pentru a le duce în alte țări și în România pentru prostituție. Ei vor să găsească fete sărace, cu familii care nu au avut și nu vor avea puterea să se lupte cu un stat corupt. Ei au avut ghinion că numele de familie al vărului meu nu e același cu al meu. Nu o să scape.

Eu sunt convins că omul ăsta nu este singur. Nu a acționat singur nici acum, nici altădată.

Să pun o întrebare retorică: cine i-a asigurat protecția domnului Stănescu, cât a fost la București? Domnul Iordache, domnul Stănescu, știu ceva, parlamentarii de Olt știu ceva de povestea asta?”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

