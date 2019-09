Alexandru Cumpanașu face precizari CRUCIALE despre Alexandra Maceșanu: Urmeaza doua proceduri

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata ucisă de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, a transmis un nou mesaj, pe Facebook, chiar în ziua în care a început noul an școlar.

Președintele CNMR a anunțat că, pe lângă expertiza ADN și a resturilor umane pe care le va face în străinătate, se va realiza, tot în afara țării, și un experiment judiciar, prin care să se stabilească dacă nepoata lui putea fi arsă în acel butoi din curtea lui Dincă.

"#112vreausatraiesc #oromaniefaraclanuri. ASTAZI SCOALA A INCEPUT FARA ALEXANDRA! Dragi romani, astazi au inceput scoala copiii nostri. Am fost la scoala fetelor mele personal si foarte multi parinti au procedat la fel nu doar pentru ca asa este normal dar si pentru ca FRICA a cuprins Romania. Astazi trebuia sa inceapa scoala si Alexandra. Este unul din cele mai dureroase momente! Nu pot sa va descriu durerea familiei. Asa ca am hotarat alaturi de familie sa continuam sa efectuam expertiza internationala iar maine vom depune in scris solicitarea catre DIICOT privind ADN.

De asemenea vreau sa va anunt ca am hotarat si realizarea unui experiment judiciar/expertiza in afara tarii pentru a se putea constata daca in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, acelasi tip de dispozitiv ar fi putut arde acolo un corp uman cu aceleasi caracteristici precum ale lui Alex. Ce resturi ar ramane si in acelasi timp sa stabilim prin aceasta expertiza in ce masura expertii pot sa reconstituie macar partial un corp uman. Mai fac precizarea pt toti romanii care s-au saturat de CLANURI si MAFIE ca o astfel de expertiza aveau obligatia sa o realizeze procurorii inainte de finalizarea cercetarii la fata locului!!. PANA LA CAPAT PENTRU ADEVAR!", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.