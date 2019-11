Alexandru Cumpanașu și-a reluat funcția de președinte al CNMR: Alexandra Maceșanu a devenit Ambasador pentru Curaj al coaliției

Alexandru Cumpănașu și-a reluat, luni, funcția de președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), ca urmare a încetării suspendării din perioada campaniei electorale. Odată cu începerea campaniei electorale, a intrat în vigoare autosuspendarea din funcția de președinte pentru a evita implicarea persoanelor și organizațiilor membre în această campanie.

"CNMR rămâne și va deveni și mai puternică în perioada următoare în procesul de monitorizare a actului de guvernare la nivel local și central, oferind expertiză în domenii diverse ale societății românești, reunind experți și personalități recunoscuți în domeniile lor. După 5 ani de activitate, CNMR a reușit să modifice legi, să producă schimbări administrative majore, să determine schimbări sociale fără a înclina politic activitatea către unul sau altul dintre partidele politice. De asemenea, CNMR va trece și printr-un proces profund de transformări ce va presupune păstrarea în organizație a acelor persoane și entități active și cu adevărat interesate de modernizarea și dezvoltarea României. Alături de personalități care se află deja în CNMR din mediul academic, cultural, economic și social, și-au arătat deja intenția de a se afilia noi personalități și organizații extrem de importante la nivelul societății românești.

Se resimte nevoia existenței unei structuri puternice capabile să furnizeze expertiză statutului, dar și să monitorizeze abuzurile în deciziile administrative. De asemenea, un număr mare de cetățeni din întreaga lume se vor constitui în structuri civice ce se vor alătura CNMR.

Ca și până acum, în interiorul CNMR se vor putea regăsi persoane cu orientări politice diferite, nedevenind niciodată un partid politic, așa cum am promis de la început. Vom continua, însă, să susținem (așa cum am procedat în ultimii 5 ani) orice persoană care dă dovadă de expertiză într-un anumit domeniu, să ocupe funcții publice sau politice, fără a implica activitatea curentă a CNMR.

Cea mai nouă organizație care se va afilia CNMR este Asociația „Alexandra Măceșanu” pentru Lupta Împotriva Abuzurilor, Crimei Organizate și a Traficului de Persoane, ce se află în curs de constituire din punct de vedere legal și care va avea un impact social uriaș prin forța generată la nivelul societății în ceea ce privește activitatea instituțiilor statului, problemele societății în ceea ce privește traficul de persoane, traficul de droguri, violența", se precizează în comunicatul CNMR.

„Am decis să îmi reiau funcția de Președinte al CNMR din care m-am suspendat din proprie inițiativă odată cu începerea campaniei electorale. Deși am susținut constant mulți membri ai CNMR, atât prin intermediul școlilor de vară: 50 de lideri pentru România, cât și prin activitatea desfășurată în ocuparea unor funcții sau demnități publice, am apreciat că în cazul meu, în calitate de președinte, deși nu am candidat din partea unui partid politic, ci în calitate de independent printr-o campanie mai degrabă civică decât politică, este potrivit să mă suspend pe desfășurarea acestei campanii. În acest moment, proiectul CNMR, început acum 5 ani, va continua în forță cu acele persoane și organizații ce își vor dori cu adevărat să își reprezinte membrii și țara în eforturile noastre de a moderniza România. Am comis greșeala de-a lungul timpului de accepta alături multe organizații și persoane ce au figurat cu numele și care din păcate și-au uitat menirea, inclusiv reprezentarea propriilor membri pentru interesele persoanele. Nu voi repeta această greșeală, urmând a avea o organizație suplă, dar hotărâtă, cu oameni determinați și organizații hotărâte să își atingă scopurile pentru o Românie mai bună. Ca și până acum, CNMR va accepta și reprezenta experți în diverse domenii din toate partidele politice, fără a se amesteca în carierele politice ale acestora. Așa cum voi solicita și tuturor membrilor, colegilor să procedeze în raport cu mine, ca președinte. Domenii importante precum educație, sănătate, transporturi, economie, dezvoltare regională au nevoie să fie monitorizate și împreună sa producem schimbări pentru o Românie mai bună. Nu voi înceta nici în calitate de Președinte al CNMR să lupt împotriva abuzurilor statului român în raport cu proprii cetățeni, să devoalez și să combat rețelele infracționale cu orice risc. În urma Congresului CNMR din 12.10.2017, am fost ales Președinte pentru o perioadă de 5 ani, însă, intenționez să propun colegilor mei un nou congres anul viitor, astfel încât să structurăm CNMR și mai profesionist decât până acum, pe fiecare sector de dezvoltare al României și cu o structură organizatorică mult mai flexibilă și lucrativă. Le mulțumesc tuturor colegilor care în această perioadă extrem de grea din punct de vedere personal au ramas alaturi de mine și îi asigur că proiectul uriaș al celei mai mari coaliții sociale, economice, academice și culturale din Europa își va continua drumul cu și mai multă ambiție și hotărâre. Este momentul unui consens la nivelul societății cu privire la domeniile cele mai importante de dezvoltare ale României, iar CNMR este structura care va reuși acest lucru.

Atât în calitate de persoană fizică, cât și în calitate de Președinte CNMR sau în orice alte calități prezente sau viitoare, nu voi înceta niciodată să aflu adevărul despre copilul care a trezit o întreagă națiune din nepăsarea și ignorarea violenței și a pericolului la adresa familiilor. O voi căuta pe Alexandra și adevărul despre ce s-a întâmplat până la capăt, cu atât mai mult cu cât astăzi se împlinesc 4 luni de când aceasta a dispărut și toți cei care trebuiau să își facă datoria se află în libertate. Am decis ca Alexandra Măceșanu să devină Ambasador pentru Curaj al CNMR. Măcar atât putem face pentru bunul simț, inteligența, curajul si cumințenia pe care aceasta le-a dovedit.” a declarat Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR.