Alexandru Cumpanașu, IEȘIRE EXPLOZIVA pe tema clanurilor din Romania: Se fac eforturi disperate, la ordin!

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, o nouă ieșire la adresa clanurilor de trafic de carne vie din România. Cumpănașu atenționează că în cazul Caracal adevărul trebuie dezvăluit în totalitate de către autorități.

"ROMANIA CLANURILOR: O alta forma de SCLAVAGISM si RETEUA DE LATRAI: "Dinca - Criminal in serie". Dragi romani, ADEVARUL in cazul nenorocirii de la Caracal nu este important doar pt mine si familia mea ci pt fiecare roman. Acoperirea acestui caz si a retelei de "PROTECTORI" va perpetua un sistem bolnav in care clanurile formate din: interlopi, politicieni, politisti, procurori, judecatori NU va vor mai da sansa de a supravietui decat in conditiile lor. Un NEOSCLAVAGISM s-a asternut si se asterne peste Romania spre satisfactia borfasilor care ne-au condus si ne conduc. Acest NEOSCLAVAGISM se va concretiza prin: stabilirea de catre aceste clanuri a teritoriului fiecaruia intr-un judet, stabilirea de catre EI cine si unde se angajeaza pe contract de sclavie si aservire totala (mai ales la stat), cumpararea pamantului de la tarani pe NIMIC si aservirea, acestora, stabilirea de catre EI cine merita si cine nu sa promoveze in functii si sa conduca institutiile care sa-i controleze, controlul clanurilor pe "DREPTUL LA VIATA SI MOARTE" al copiilor nostri, viitorului lor sau folosirea acestora ca jucarii sexuale dupa bunul plac. Nenorocirea de la Caracal i-a zguduit dar au atatea resurse si au o mobilizare uriasa. Si-au trimis la emisiuni toate cozile de topor pt a se stabili ca Dinca e Rimaru!. Un singuratic care nu are legatura cu tipul de clan descris mai sus, trimiterea rapida in instanta pt omor si inchiderea dezbaterii publice. Ei bine dragi prieteni daca acum dam gres in devoalarea tuturor acestor clanuri Romania nu mai are un viitor. Resursele, institutiile, pana si copiii nostrii vor ramane PROPRIETATEA LOR!. Asa cum a fost in era sclavagista in alte vremuri, cu alte mijloace dar cu acelasi rezultat! Aceste CLANURI au inteles ca nu va pot opri interesul pt acest subiect pt ca va atinge unde va doare mai tare insa fac eforturi disperate pt a ne trimite LA ORDIN oameni (unul mai ciudat ca altul) care ne explic ca Dinca era un simplu nebun ba UNII si-au si achimbat radical parerile in ultimele 2 zile. De dragul partidelor sau la santajul unor institutii", scrie Cumpănașu pe Facebook.