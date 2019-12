Alexandru Cumpanașu ii indeamna pe susținatori la calm: 'Dragi cumpanași, deocamdata nu am ce sa reproșez DNA'

Alexandru Cumpănaşu, fost candidat la alegerile prezidențiale, are un mesaj pentru „cumpănași” după ce a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA.

Război intern în PNL pentru locale: Un fost ministru PDL îi ia faţa 'baronului' Scripcaru la Braşov

„Dragi cumpănași,

Vă iubesc enorm loialitatea și devotamentul! Vă rog nu intrați în jocul unora care se simt frustrați pentru că nu am declarat război DNA, după manipularea din aceste zile. Am văzut că o pagina de facebook cu 0 distribuiri despre noi, anunță un protest în fața DNA în cursul acestei săptămâni. Vă mulțumesc numărului mare care ați răspuns acestui apel, însă nu are nicio legătură cu mine! Deocamdată, nu am ce să reproșez DNA! Este o banală plângere penală care aștept să se clarifice cât mai rapid, nu este nimic complicat sau științific acolo. Lucrurile sunt simple și clare și le-am lămurit deja, motiv pentru care vă rog să nu cădeți în astfel de capcane. Mă știți suficient de bine, îmi asum personal și bărbătește bătăliile. Iar dacă este ar fi un apel, l-aș face personal, nu prin pagini fictive care manipulează. Este adevărat că sistemul, pentru că nu accept moartea Alexandrei a sărit pe mine din toate direcțiile, dar deocamdată procurorii DNA nu au comis vreun abuz în ceea ce mă privește.

Calm. Și să ne adunam cât mai mulți în fața abuzurilor statului pe grupul: Romania alaturi de Alexandru Cumpanasu”, scrie acesta pe Facebook.