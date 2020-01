Alexandru Cumpanașu, lovitura pentru Giorgiana Hosu, propusa la șefia DIICOT: Apel public catre CSM

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a trimis, miercuri, Consiliului Superior al Magistraturii, pentru validare, propunerile pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului General, dar şi pentru şefii DNA şi DIICOT! În acest context, Alexandru Cumpănașu solicită CSM să nu dea aviz favorabil numirii Giorgianei Hosu.

„APEL PUBLIC catre Consiliul Superior al Magistraturii:

Stimati membri ai CSM,

Familia Macesanu/Cumpanasu va adreseaza rugamintea de a nu aviza favorabil numirea doamnei Georgiana Hossu si a oricarui procuror din cazul Caracal la conducerea DIICOT! Avem depuse plangeri penale pe numele tuturor procurorilor de caz pentru grave abateri in efectuarea urmaririi penale si va adresam rugamintea de a respinge aceste nominalizari pana la solutionarea acestora. Va rugam sa tineti cont de faptul ca este in joc soarta multor procurori onesti si profesionisti din DIICOT prin afectarea grava a prestigiului acestei instituti provocata de greselile si abaterile grave ale celor 5 in aflarea adevarului. Sunt mii de oameni care au semnat deja o petitie alaturi de noi insa suntem convinsi ca ati urmarit si dumneavoastra evolutia acestui caz si nu puteti accepta ca magistrati asemenea propuneri. Parchetul Antimafia merita altceva si reformat din temelii.

Ne exprimam in acelasi timp dezamagirea fata de atitudinea reprezentantilor societatii civile in CSM in aceasta perioada. Cetatenii si-au nominalizat reprezentanti in CSM pentru a apara familii precum a noastra sau familia Melencu de abuzurile, lipsa de profesionalism si opacitatea structurilor de parchet si ale magistratilor in general. Le cerem in numele multor cetateni romani sa ia atitudine pentru apararea drepturilor noastre si sa isi exercite puterea pe care le-am dat-o pentru aflarea adevarului in acest caz si sanctionarea derapajelor procurorilor DIICOT de caz.

P.S.: Ne punem la dispozitia CSM pentru a ne argumenta juridic si faptic aceasta solicitare.

Ioan Macesanu

Teodora Macesanu

Alexandru Cumpanasu”, scrie Cumpănașu pe Facebook.

Cei trei procurori propuși pentru a ocupa funcțiile de șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT vor fi audiați în data de 11 februarie de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).