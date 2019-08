Alexandru Cumpanașu produce un nou CUTREMUR: E SOMAT de doi politicieni din PNL și PSD sa TACA

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fetița pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o după ce a luat-o la ocazie, susține că doi policieni îl somează să nu mai dezvăluie lucruri din cadrul anchetei.

"Dragi prieteni, dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat sa renunt la aparitii publice si dezvaluiri a neputintei unor institutii in a apara viata copiilor nostri!. Cel putin in judetul Olt. Ieri, 2 politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permita sa vorbesc public. Am verificat cu conducerea celor doua partide importante si niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totusi dubios ca 2 reprezentanti ai celor mai mari partide din Romania au cerut asa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeti? Considerati ca trebuie continuata aceasta lupta pt adevar si pt copii nostri care aproape m-a secatuit fizic si psihic? Si aproape mi a distrus viata familiala?", a scris Cumpănașu pe Facebook.