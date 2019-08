Alexandru Cumpanașu, reacție TAIOASA la zvonul ca s-ar pregati pentru o candidatura: Oameni ticaloși ce sunteți!

În spațiul public s-a vehiculat zvonul că Alexandru Cumpănașu se folosește de cazul nepoatei sale Alexandra pentru a-și promova agenda și a forța o candidatură pe viitor. Cumpănașu neagă vehement aceste zvonuri și arată că nu-și dorește să candideze la nicio funcție.

”Dragi romani, astazi am petrecut clipe groaznice si cumplit de dureroase alaturi de familie la Dobrosloveni. In timp ce mergeam spre casa parinteasca am observat alte femei care stateau in acelasi loc la OCAZIE dupa intreaga tragedie a Alexandrei... Si acum incerc sa inteleg acest lucru incredibil!!!. Poate primarul pune totusi niste curse la dispozitia acestor "tinte" sigure ale infractorilor!. In al doilea rand nu am vazut nimic mai abject decat reactia unui sistem incoltit si disperat de a lovi in batalia mea din aceste zile pt Alexandra decat acel asa zis sondaj online prin care oamenii erau intrebati daca m-ar vota la Presedintie. Nu exista nimic mai infect, ordinar si jignitor decat o asemenea propaganda de denigrare. NU. NU VOI CANDIDA. Oameni ticalosi ce sunteti!!. Pur si simplu pana acum nu am avut timp sa raspund unei asemenea abjectii. Inca stau si ma intreb de ce ar face cineva asa ceva? Eu nu stiu daca nepoata mea este moarta sau vie, securitatea familiei mele este in pericol si un sistem bolnav se tine de calcule si scenarii MACABRE. Vreau insa sa va multumesc tuturor celor care ati fost si sunteti alaturi de mine in acest demers de destructurare a unui sistem MAFIOT care a cuprins intreaga tara si caruia i-a cazut victima nepoata mea si mii de alte copile. Zilele urmatoare va promit ca voi continua lupta si voi scoate la lumina tot gunoiul unui stat prabusit si cel mai important nu ma las pana cand Alexandra nu va fi gasita.”, scrie Alexandru Cumpănașu.