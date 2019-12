Alexandru Cumpanașu s-a dezlanțuit la adresa procurorilor DIICOT: 'Sa va ajute Dumnezeu sa aveți un Craciun așa cum il faceți voi familiei mele'

Alexandru Cumpănașu s-a dezlănțuit la adresa procurorilor DIICOT, după ce aceștia au chemat familia Alexandrei să vină la sediul instituției pentru a ridica certificatul de deces al tinerei.

„Precum in cazul Revolutiei din 1989, cand de Craciun SISTEMUL a ucis mii de tineri nevinovati si l-au omorat pe Ceausescu in ziua de Craciun (nu ca nu ar fi meritat) dar pentru un popor crestin puteau totusi sa aleaga o alta zi pentru executie asa si acum cu atat mai mult tinand cont de naivitatea, puritatea si minunea de copil care este Alexandra, procurorii vor sa o declare MOARTA in Ajunul Craciunului. Oare procuratura romaneasca chiar nu nai iese din logica comunisto-legionara?!?!?!?

SA VA AJUTE DUMNEZEU PROCURORILOR DE CAZ DE LA DIICOT SA AVETI UN CRACIUN EXACT ASA CUM IL FACETI VOI FAMILIEI MELE!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.