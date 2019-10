Alexandru Cumpanașu scoate diplomele la vedere, dupa ce a fost acuzat ca nu are studii superioare

Candidatul independent la prezidențiale, Alexandru Cumpănașu, a venit, pe Facebook, cu noi precizări privind studiile sale, după ce s-a spus că nu ar fi urmat cursuri la nivel superior.

"Pentru că sunt băiat bun, o să îi informez pe cei care nu vor să plătească muuuulte daune materiale pentru calomnie, că, oficial, am diplomă de studii superioare. Mai exact, am absolvit "OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland", si am obținut Executive MBA in Leadership and Change Management.

Deși eu nu pun accent pe diplome, CV-uri pompoase și diverse titluri de la faculități greu de pronunțat, am simțit nevoia ca aceste calități și aptitudini ale mele să fie atestate și oficial. Practica este esențială în oricare domeniu de studiu, eu așa am început, pentru că trebuie să fii conștient de ceea ce îți dorești să perfecționezi, înainte de a încerca să obții un atestat, o diplomă, pe care să nu o folosești decât pentru a îngroșa filele dintr-un CV.

OMUL nu este doar un număr de titluri, de diplome, OMUL nu este caracterizat de o etichetă, sau de un CV, OMUL este caracterizat strict de capacitatea sa de a-și folosi aptitudinile dezvoltate pe parcursul vieții, la potențialul maxim, într-un domeniu.

Faptul că eu am dorit să am această diplomă, nu este din cauza stigmatizării, ci din pasiune și din dorința de a acumula și mai multe cunoștințe în acest domeniu în care activez încă de la frageda vârstă de 16 ani.

Dragi tineri, trebuie să vă canalizați pe propriile aptitudini, să vă recunoașteți punctele forte și punctele slabe, să nu vă grăbiți în alegerea unui domeniu de studiu, doar pentru că "asta e norma socială". Până nu aveți un prim contact cu acest domeniu, nu veți ști dacă acel domeniu este cel în vă doriți să perfecționați", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.