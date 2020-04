Alexandru Cumpanașu se revolta din cauza legii autonomiei Ținutului Secuiesc: Eel mai grav atentat la securitatea naționala este in desfașurare

Alexandru Cumpănașu avertizează că proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc este un atentat la siguranța națională.

"Dragi români, cel mai grav atentat la securitatea națională este în desfășurare ‼️ Am luptat de când mă știu împotriva acestei făcături a serviciilor maghiare‼️ Pe data de de 25 Aprilie Camera Deputaților a adoptat STATUTUL ȚINUTULUI SECUIESC‼️ Această invenție ordinară menită să producă tulburări interne fără precedent în viitorul apropiat‼️ PPMT, PCM și UDMR sunt inițiatorii iar toți cei care l-au votat sunt TRĂDĂTORI de neam și țară ‼️ Harghita, Covasna și Mureș sunt deja depopulate de români. NU am crezut că cineva vreodată va accepta în Parlament așa ceva‼️CÂRPA așa zisului Ținut Secuiesc nu are ce căuta pe clădirile publice din România‼️ Voi lupta până la moarte împotriva acestei trădări atât în calitate de Președinte CNMR cât și în calitate de Președinte MRR‼️

P.S.: La nunta mea am purtat tricolorul împreună cu soția mea‼️ Un tricolor ce nu va avea niciodată Ținutul Secuiesc pe el‼️VOI SUNTEȚI DE ACORD⁉️", scrie Cumpănașu pe Facebook.