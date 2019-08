Alexandru Cumpanașu, solicitari INCENDIARE in biroul lui Felix Banila: Proxeneții din Caracal, pe jar

Alexandru Cumpănașu a anunțat, marți, că i-a cerut procurorului-șef DIICOT audierea sau, după caz, reaudierea, tuturor victimelor și suspecților din cazul de proxenetism și răpiri din 2012 din Caracal, precizând că a solicitat și audierea membrilor Parlamentului și a primarului din Caracal.

Citește și: Prognoza METEO pe o lună - Cum va fi vremea în România până la începutul lui septembrie

"Am solicitat procurorului de caz reaudierea sau audierea tuturor celor care au fost victime sau suspecți în cazul din 2012 din Caracal în cazul de răpiri și proxenetism, am reiterat solicitarea mea de audiere a membrilor Parlamentului și a primarului municipiului Caracal nu într-o calitate de acuzat, nu am acuzat pe nimeni, ci pentru a furniza informații pentru că, practic, dânșii sunt principalul factor de coagulare de culegere de informații de orice fel care vizează problemele cetățenilor. Înțeleg că domnul procuror șef va transmite procurorului de caz și acolo se va dispune cand vor fi audiați", a declarat, la ieșirea de la sediul DIICOT, Alexandru Cumpănașu.

Procurorii DIICOT au făcut, în 18 aprilie 2012, 26 de percheziţii domiciliare, 19 în oraşul Balş, 3 în judeţul Gorj, 2 în municipiul Târgu - Jiu, 1 în judeţul Olt şi 1 în oraşul Filiaşi , pentru destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, constituit pe raza judeţelor Olt şi Gorj, specializat în traficul de persoane, traficul de minori, proxenetism şi spălare de bani.

Anchetatorii susțineau că cei 50 de membri ai grupării au racolat nu mai puțin de 150 de victime, femei majore şi minore, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, provenind din judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Argeş, Teleorman şi Gorj. Victimele erau transportate în Italia şi obligate la practicarea prostituţiei în Milano şi în zonele adiacente. În acest fel, membrii grupării au obţinut peste 2.000.000 de euro.