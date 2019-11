Alexandru Cumpanasu a facut crize intr-un live, inainte de alegeri: ”Cand va treziti la realitate?!”

Candidatul la alegerile prezidentiale Alexandru Cumpanasu socheaza in continuare prin videoclipurile live pe care le face pe contul sau de facebook. Fostul jurnalist care s-a remarcat in special dupa cazul crimei de la Caracal, in care s-a numarat printre victime si Alexandra Macesanu, fiica varului sau, a avut o reactie necontrolata intr-o interventie pe facebook, in care pare ca vorbea despre unul dintre contracandidatii sai la alegerile prezidentiale, Viorel Catarama, cel despre care CNSAS a scris recent ca este fost informator al Securitatii.

Alexandru Cumpanasu a facut crize intr-un live pe facebook care s-a viralizat pe internet

Cu o zi inainte de startul votului din Diaspora pentru alegerile prezidentiale din acest an, plebiscit care se va desfasura in afara tarii pe toata durata weekend-ului, Alexandru Cumpanasu a continuat cu seria live-urilor sale pe facebook in care vorbeste cu simpatizantii sai. De data aceasta, candidatul la alegerile prezidentiale a facut referire la ultimele zvonuri care ii privesc pe doi dintre candidatii sai.

In ceea ce priveste noile informatii cu privire la Viorel Catarama, Alexandru Cumpanasu a urlat in live-ul de pe facebook „Viorel Catarama… Pai asta a infiintat partidul liberal in Romania, securistul asta! Deci nu mai pot… Bai, romanilor, cand va treziti la REALITATE?! Deci Partidul National Liberal a fost infiintat de Catarama in 1990 si asta e securist!”, a tipat ca din gura de sarpe Alexandru Cumpanasu.

Alexandru Cumpanasu: „Ce urmeaza sa mai aflam? Ca Iohannis e gay?”

De asemenea, fostul jurnalist a vorbit si despre situatia lui Ninel Peia, cel care a fost dat disparut de catre politia din Cluj si care a fost gasit in cele din urma, dupa ce a fost in pelerinaj la Manastirea Putna. „Ninel Peia e pierdut de SPP… Ce mai urmeaza sa afla? Ca Klaus Iohannis e gay? Iertati-ma, dar sa fiu calm? Sa fiu calm cu ce?”

Alexandru Cumpanasu: ‘Am gasit-o pe Luiza in viata! Mama si bunicul ei au confirmat’

Alexandru Cumpanasu a declarat intr-un video postat pe pagina personala de Facebook ca Luiza Melencu a fost gasita in viata.

Luiza Melencu traieste. Alexandru Cumpanasu a facut o declaratie bomba intr-un live video.

„Doamne, ce emotii am! Vreau sa va anunt ca am gasit-o pe Luiza Melencu. Acolo unde este Luiza sigur este si Alexandra. Am fost doua zile in Italia si am cercetat. Da, Luiza este in viata! Am vorbit cu mama Luizei si cu bunicul si mi-au confirmat. Ea este! Am rezolvat ce autoritatile nu au putut!”, spune Alexandru Cumpanasu.

Ce spune mama Luizei Melencu despre faptul ca fiica ei este in viata

„Ne-a contactat domnul Cumpanasu si ne-a aratat un filmulet. Nu stim cat este de adevarat. Este vopsita in negru. Nu se vede chiar clar. Se opreste cu doua persoane, cu doi barbati. Se oprec barbatii si o intreaba tariful. Asemanari are. Am ceva dificultati de identificare la nas. N-as putea cat sa spun cat la suta”, a spus mama Luizei Melencu la Romania TV.

Luiza Melencu a disparut in luna aprilie, din Caracal. Ultima data ea a fost vazuta urcandu-se intr-o masina de ocazie. Ulterior, dupa ce o alta adolescenta din zona, Alexandra Maceseanu, a fost data disparuta, ancheta deschisa a condus la Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal care facea taximetrie ilegal. Acesta a marturist ca le-a omorat pe cele doua fete. Ancheta in acest caz este inca in desfasurare.

