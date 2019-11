Alexandru Cumpanasu: ”Am cheltuit 300.000 euro in campanie! Erau toate economiile familiei”

Alexandru Cumpanasu a declarat ca a cheltuit in aceasta campanie electorala toate econimiile familiei. ”Cam 300.000 euro”, a spus unchiul Alexandrei Macesanu.

300.000 euro l-a costat pe Alexandru Cumpanasu visul de a deveni Presedinte al Romaniei, vis care s-a incheiat abrupt cu un rezultat de 1,5%. Unchiul Alexandrei Macesanu spune ca a cheltuit in campanie toate economiile familiei si ca din donatii a strans doar vreo 15.000 euro.

”Eu nu am cum sa ies decat ca un invingator din aceasta batalie cat timp candidatul pe care dumneavoastra l-ati avut a fost candidatul dumneavoastra. N-a fost candidatul unui partid. Am intrat in batalia aceasta cu niste bani pusi deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro si in seara asta pot sa va spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro in campania aceasta. Am investit in brosuri, in deplasari, in investigatii.

Eu vreau sa vad cat de transparenti vor fi cei de la partide pentru a vedea... Mi-am pus practic la bataie si am cheltuit toate economiile familiei. N-are nici o importanta, nu e o chestie de victimizare. Eu cred ca am facut un lucru bun pentru mine, pentru poporul roman si pentru familia mea. Nu am primit un leu, decat ce am strans de la o parte dintre dumneavoastra care ati trimis acele contributii, fiecare cat a putut – 50, 100 de euro – s-au strans undeva in jur de 15.000 euro in total”, a povestit Alexandru Cumpanasu intr-un live postat la cateva ore dupa inchierea votarii.

Conform declaratiei de avere depuse la depunerea candidaturii, Alexandru Cumpanasu avea in conturi circa 270.000 lei si 17.000 euro (aproape 75.000 euro) dar si multe proprietati.

”Cumpanasii” vor sa dovedeasca frauda electorala

Pe de alta parte, ieri a inceput sa circule o petitie in mediul online prin care se incearca demonstrarea unei fraude electorale, pornind de la ideea ca Alexandru Cumpanasu a primit mai putine voturi decat semnaturile adunate la depunerea candidaturii. Astfel, el a primit 130.000 voturi in duminica alegerilor, desi la inceputul campaniei a gasit 238.000 romani care sa semneze pentru depunerea candidaturii. Autorul petitiei le cere acum celor care au votat pentru Cumpanasu sa semneze petitia pentru a se putea astfel verifica macar si orientativ numarul acestora. Pana seara trecuta au semnat petitia circa 400 de persoane.

