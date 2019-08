Alexandru Cumpanasu arunca bomba! „Alexandra a fost luata din casa si mutata, de o alta persoana”

Ipoteza socanta lansata de Alexandru Cumpanasu! Unchiul Alexandrei Macesanu, tanara al carei ADN a fost gasit in ramasitele umane din casa lui Gheorghe Dinca, spune ca fata ar fi fost mutata de o alta persoana, un complice al criminalului, dupa ultimul apel facut la 112.

Alexandru Cumpanasu crede ca, tinand cont de faptul ca Gheorghe Dinca nu s-a putut intoarce acasa, la Caracal, de la Craiova in mai putin de o ora jumatate, avand in vedere si cele facute pe drum, este foarte posibil ca nepoata sa fi fost mutata din casa groazei, de o alta persoana.

De asemenea, familia Alexandrei Macesanu simte ca fata este in viata.

„Nu exista alta varianta, avand in vedere drumul de la Caracal la Craiova, cu toate activitatile facute, acest om nu avea cum sa se intoarca atunci cand Alexandra a sunat ultima data la 112. Nu avea cum, fizic sa se intoarca mai devreme de o ora si jumatate. Nu vreau anchetatorii sa creada ca-i acuz de ceva. Este strict parerea mea. Si anume ca in acel interval, Alexandra a fost luata din casa si mutata in alt loc, de o alta persoana si nu de catre acest individ monstruos”, a declarat Alexandru Cumpanasu la RomaniaTV.

