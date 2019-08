Alexandru Cumpanasu cere control la Institutul de Medicina Legala. Replica ministrului Pintea

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca poate face un control la Institutul National de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici" din Capitala doar din punct de vedere administrativ, in contextul in care Alexandru Cumpanasu, tatal Alexandrei, a cerut verificari la aceasta institutie cu privire la gestionarea informatiilor despre expertizele efectuate in cazul Caracal.