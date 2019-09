Alexandru Cumpanasu cheama oamenii la PROTEST: Haideti sa ne trezim si sa ne cerem drepturile

cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a anuntat ca organizeaza un protest in fata Ministerului de Interne, unde sa isi ceara drepturile. Evenimentul va avea loc chiar pe data de 16 septembrie, cand fata ar fi trebuit sa implineasca varsta de 16 ani. DEZVALUIRE facuta de Alexandru Cumpanasu: Interpol stie cum actiona Gheoghe Dinca incat nu a fost prins de autoritati “APEL IMPORTANT: Dragi romani, Duminica aceasta pe 15 Septembrie, Alexandra implineste 16 ani. Impreuna cu parintii lui Alex am decis sa va asteptam pe toti in Piata Revolutiei (in fata la Ministerul de Interne). Curajul acestui copil trebuie sa ne inspire, sa ne uneasca si sa ne trezeasca pentru a lupta pt copiii no ...