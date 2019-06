Alexandru Cumpanasu: 'Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei nu exclude sa ofere un candidat pentru prezidentiale'/ INTERVIU

Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR), anunţă, într-un intreviu pentru STIRIPESURSE.RO, că organizaţia pe care o conduce nu exlude susţinerea unui candidat propriu la alegerile prezidenţiale din acest an. O altă variantă ar fi susţinerea unui candidat din interiorul CNMR care corespunde unor criterii. Liderul CNMR prezintă şi câteva nume de potenţiali prezidenţiabili, printre care şi cel al mitropolitului Banatului.

CNMR este o organizaţie care include numeroase sindicate, patronate, univeristăţi, persoane publice şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.

"În acest moment, Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României nu mai exclude să ofere un candidat pentru prezidenţiale sau să susţină un candidat la prezidenţiale. Fie în nume propriu, fie prin alegea unuia dintre candidaţii aflaţi pe piaţă. Am avea în CNMR oameni cu şanse foarte mari în contextul actual. (...) Nu îmi doresc acest lucru, pentru că această Coaliţie are menirea ei şi ne-ar lua din ceea ce facem acum, din monitorizarea autorităţilor, pentru o perioadă. Dar nu excludem acest lucru", a afirmat Alexandru Cumpănaşu.

Potrivit preşedintelui CSM, o persoană care vrea să conducă România trebuie să demonstreze stabilitate, patriotism şi profesionalism, nu habarnism şi populism.

Alexandru Cumpănaşu a analizat şi potenţialii candidaţi la preşedinţie din partea partidelor, dar a oferit şi câteva nume care ar putea fi susţinuţi de CNMR.

"Pe domnul Tăriceanu nu am cum să-l văd preşedinte. Este cel care îşi dorea retragerea trupelor din Irak, ceea ce înseamnă o totală instabilitate în relaţia cu SUA", a afirmat Cumpănaşu, care consideră că vizita lui Tăriceanu în SUA, printr-o firmă de lobby, a fost penibilă şi fără rezultate instituţionale. "Domnia sa are o dragoste prea mare de guvernul maghiar. Domnul Tăriceanu este cel care a făcut din UDMR în ultimii trei ani un partid esenţial în deciziile din statul român. S-a dus la Congresul UDMR şi a vorbit în limba maghiară", a mai afirmat liderul CNMR.

Alexandru Cumpănaşu consideră că Dacian Cioloş nu este un candidat care să poată fi susţinut de CNRM, pentru că acesta ar avea probleme cu loialitatea faţă de statul român. "Am indicii temeinice în acest sens", a precizat Cumpănaşu, amintind faptul că Guvernul Cioloş a dat ajutoare de stat nu firmelor româneşti aflate în genunchi, ci multinaţionalelor şi unor firme de consultanţă.

"Poziţionarea domnului Cioloş a fost de dezindividualizare a poporului român. Statele sunt mai importante ca oricând. (...) Pe domnul Cioloş l-au ajutat anumite servicii... nu de catering. Cred că nu au mai fost aşa prezenţi aici din perioada paşoptiştilor", a declarat liderul CNMR, care a mai dezvăluit că în perioada în care Cioloş îl avea ca vicepremier pe Costin Borc, adus de la compania franceză Lafarge, producătoare de ciment, preţurile materialelor de construcţii s-au dublat.

Despre Dan Barna, Alexandru Cumpănaşu afirmă că "e un tip inteligent, care a ştiut să structureze partidul". "Cred că va fi el candidatul USR. Însă nu are niciun fel de carismă. Nu are experienţă şi expertiză pe zona de securitate şi mediere. Nu va intra în turul 2", a concluzionat liderul CNMR.

Potrivit lui Cumpănaşu, PSD nu are în acest moment un candidat capabil să intre în turul 2 al alegerilor prezidenţiale şi are nevoie de un candidat din afara partidului. În schimb, preşedintele CNMR este de părere că Iohannis a fost un preşedinte care nu a ieşit foarte des din haina prezidenţială şi a avut câteva succese în domeniul politicii externe, chiar dacă nu a reuşit să fie un mediator.

"În turul 2, în funcţie de principiile celor doi candidaţi, CNMR va susţine fie pe Iohannis. fie pe contracandidatul acestuia", a precizat Cumpănaşu.

Alexandru Cumpănaşu a lansat şi trei nume de persoane care ar putea candida cu şanse la alegerile prezidenţiale şi care s-ar bucura de susţinerea CNMR: preotul Vasile Antonie Tămaş, Anton Hadăr, profesor universitar și lider al Federației Naționale Sindicale Alma Mater, ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, şi Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.

Mai jos, înregistrarea video a dialogului cu Alexandru Cumpănaşu despre alegerile prezidenţiale: