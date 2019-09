Alexandru Cumpanasu, de urgenta la spital, dupa ce a facut preinfarct in timpul emisiunii

Momente de panica pentru Alexandru Cumpanasu. Unchiul Alexandrei Macesanu a plecat, de la emisiune, direct la spital, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Din primele informatii, acesta ar fi suferit un preinfarct.

Alexandru Cumpanasu, care a fost invitat aseara la o emisiune TV, a plecat de la platou cu ambulanta, dupa ce a acuzat dureri in piept si senzatii de amorteala la o mana, scrie RomaniaTV. Unchiul Alexandrei a inceput sa se simta rau chiar in timpul emisiunii in direct, atunci cand s-a putut vedea cum isi duce mana in zona pieptului, apoi a bratului care ii amortise.

La un moment dat, vizibil afectat de simptome, isi da jos ochelarii si incearca sa isi revina.

Alexandru Cumpanasu, suspect de preinfarct

Unchiul Alexandrei Macesanu a fost dus la Spitalul Floreasca, acolo unde medicii i-au facut un control medical amanuntit. Chiar daca a fost suspect de preinfarct, se pare ca doctorii au considerat ca nu era nevoie sa il tina si peste noapte.

Adevarata relatie de rudenie dintre Alexandra Macesanu si Alexandru Cumpanasu

Alexandru Cumpanasu a fost persoana publica de ceva vreme, insa a devenit una dintre cele mai mediatizate fete ale ultimei perioade, abia in urma cazurilor de la Caracal. Cumpanasu este un unchi indepartat al Alexandrei Macesanu, una dintre tinerele rapite, si posibil ucise, de Gheorghe Dinca.

Inca de la momentul cand soarta Alexandrei a fost facuta publica, Cumpanasu a cautat sa se faca dreptate in fel si chip. Intre timp, insa, s-a aflat si care este adevarata legatura de rudenie dintre acesta si adolescenta, cu care nu mai vorbise de un an inainte de disparitia ei.

Alexandru Cumpanasu nu este chiar unchiul fetei, asa cum stia toata lumea. Bunicul lui Alexandru Cumpanasu este sau a fost (dat fiind faptul ca nu se cunoaste daca mai este in viata) frate cu bunicul tatalui Alexandrei. Astfel, Cumpanasu este ruda de gradul VI cu tatal fetei, Ioan Macesanu.

