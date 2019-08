Alexandru Cumpanasu, despre candidatura la prezidentiale: „Vreau sa scap tara de clanuri

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu a explicat motivul pentru care isi doreste sa candideze la prezidentiale, subliniind ca el a pornit aceasta batalie pentru Alexandra Macesanu si familia sa. Eu nu am pornit cu gandul de a candida la prezidentiale, ci am pornit o batalie pentru a afla adevarul in cazul Alexandrei. Pana zilele trecute nu stiam ca toti acesti oameni si-au pus increderea in mine. Ce i s-a intamplat Alexandrei, i s-a intamplat si altor fete. Acest tip de abuz se intampla in intreaga tara. Eu nu puteam sa lupt cu aceasta mafie din pozitia de unchi al Alexandrei. Eu nu de ieri apar in media, ci de peste 15 ani. Nu este o razgandire, pe care nu eu l-am facut, ci oamenii cu care m-am consultat&rdquo ...