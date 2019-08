Alexandru Cumpanasu: ''DIICOT este pregatit sa o declare decedata pe Alexandra si astfel sa opreasca orice cautare a ei''

alexandru cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, sustine ca procurorii din cazul Caracal sunt pregatiti sa o declare decedata pe Alexandra si sa incheie orice ancheta. Cumpanasu arata ca procurorul de caz este fost procuror DNA si il acuza ca a instrumentat dosare in favoarea unor oameni puternici din Romania. ”Dragi prieteni, SISTEMUL A INVINS: MORTUL ESTE VINOVAT si DINCA E DOAR UN PSIHOPAT. Este noul consemn dinspre toate zonele: ACOPERITI URGENT CAZUL CARACAL. Nu exista clanuri, nu exista grupari de crima organizata in Caracal, in Olt sau oriunde in Romania. Tot mai multe "conserve" pensionate din politie, parchet si nu numai s-au activat deodata si ne explica cum Dinca este un biet ba ...