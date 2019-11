Alexandru Cumpanasu face noi dezvaluiri! MARTOR din anturajul lui Dinca a vorbit: "Erau trei fete la ferma, era si Alexandra..."

Alexandru Cumpanasu a facut noi dezvaluiri teribile in cazul Caracal.

Unchiul Alexandrei Macesanu sustine ca o femeie apropiata "clanului Dinca" ar avea informatii incredibile in cazul disparitiei nepoatei sale.

Alexandru Cumpanasu a publicat stenograma discutiei cu martora aflata in anturajul familiei Dinca

¨MARTURIE ZDROBITOARE despre clanul DINCA, traficul de persoane si ALEXANDRA

Fac precizarea ca, inca de la inceput, am incurajat fata sa mearga sa depuna plangere la POLITIE si DIICOT, publicarea stenogramei realizandu-se dupa audierea martorei de catre DIICOT.

Stenograma discutiei cu martora aflata in anturajul familiei Dinca o regasiti in fotografiile mai jos prezentate. Cuprinde informatii despre: marturia unui angajat al lui Dinca cum ca fetele erau in viata la cateva zile dupa rapirea Alexandrei, relatia CLANULUI Dinca cu un primar din Arad si politie, detalii despre folosirea de catre acestia de fete minore, cu varsta cuprinsa intre 13-14 ani pentru servicii sexuale impreuna cu angajatii si nepotul lui Albiero, amenintarile familiei Dinca la adresa martorei, LOCATIA unde au fost sechestrate 3 fete (conform declaratiei martorei, una dintre ele ar fi fost Alexandra), traficul cu fete pentru "oaspeti".

Uluitor este faptul ca TOTI angajatii de la Arad, cu mici exceptii, sunt din CARACAL. Veti vedea. Voi lupta pana la capat pentru ADEVAR si CONDAMNAREA CLANULUI DINCA.

In acest moment, ca urmare a declaratiei depuse, DIICOT este obligat de lege sa inceapa urmarirea penala si sa-i retina pe Daniel Dinca si angajatii acestuia, cel putin pentru ACT SEXUAL CU MINORI (13-14 ani) si sa extinda cercetarile fata de toate cele declarate de martora, pana la gasirea fetelor sau aflarea ADEVARULUI. MOR CU EI DE GAT¨, scrie Alexandru Cumpanasu pe contul personal de Facebook.

