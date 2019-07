Alexandru Cumpanasu, marturisire soc: Sistemul mafiot si corupt sustinut de 'rezist' mi-au omorat nepoata

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu a facut o marturisire, in direct, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea. Alexandru Cumpanasu a spus ca sistemul mafiot si corupt sustinut de hashtagisti #rezist, si chiar si de el, i-a omorat nepoata. "Nu pot sa nu recunosc un lucru si sa va spun cu mana pe inima: sunt si eu vinovat pentru ce s-a intamplat. Stiti de ce? Pentru ca i-am tinut in brate pe marii procurori, pe marile servicii ale tarii atatia ani", a spus Alexandru Cumpanasu. Alexandru Cumpanasu declara razboi autoritatilor implicate in uciderea nepoatei sale "Nu va suparati, puteti sa repetati, va rog?", a zis Mircea Badea. "Da, pot sa repet pentru ca imi asum! Este si vina mea pentru ...