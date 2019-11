Alexandru Cumpanasu nu i-a convins pe oltenii sai: Caracalul și Oltul au preferat-o pe Viorica Dancila

Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obţinut 42,99% din voturile din judeţul Olt în primul tur al alegerilor prezidenţiale, fiind urmată de candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, cu 29,72% din voturi, potrivit numărătorii informaţiilor postate de Autoritatea Electorală Permanentă.

În judeţul Olt, conform AEP, au fost 182.388 de voturi valabil exprimate. Viorica Dăncilă a obţinut cele mai multe voturi - 78.414 voturi (42,99%), preşedintele Klaus Iohannis a obţinut 54.213 voturi (29,72%), iar pe locul al treilea s-a situat Mircea Diaconu, cu 14.682 voturi (8,04%). Pe locul al patrulea s-a situat candidatul Alianţei USR-PLUS, Dan Barna, cu 13.415 voturi (7,35%).

Candidatul independent Alexandru Cumpănaşu s-a situat pe locul al cincilea în judeţul Olt, cu 8.057 voturi (4,41%). Pe următoarele locuri sunt candidatul PMP, Theodor Paleologu - 5.595 voturi (3,06%) şi Ramona-Ioana Bruynseels - 4.063 voturi (2,22%). Ceilalţi candidaţi au obţinut mai puţin de 1.000 de voturi: Viorel Cataramă - 859, Sebastian Constantin Popescu- 543, Cătălin Ivan - 535, Bogdan Stanoevici - 516, Kelemen Hunor - 503, Ninel Peia - 480, John - Ion Banu - 413.

Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a comentat rezultatele din primul tur al alegerilor prezidenţiale, în judeţul Olt, arătând că "oltenii au votat masiv pentru PSD" şi au încredere în social democraţi.

Marius Oprescu a punctat că în cele două municipii, Slatina şi Caracal, precum şi în cinci dintre cele şase oraşe din judeţ, candidatul PSD a fost pe primul loc.

"PSD are peste 40%, PNL este sub 30%, iar celelalte partide sunt sub 10%, conform numărătorii paralele. Iată, aşa cum am spus şi după exit-polluri, oltenii au votat încă o dată masiv pentru PSD, le mulţumim pentru acest lucru. De asemenea, mulţumim tuturor primarilor noştri care s-au implicat în această campanie electorală, mulţumim tuturor militanţilor activi care au depus un efort suplimentar de a merge din uşă în uşă să promoveze candidatul Partidului Social Democrat. Cred că şi de data aceasta rezultatele arată că oltenii au încredere în noi. De fiecare dată când am mers în faţa lor, am promis nişte lucruri şi iată că dându-ne din nou un vot de încredere înseamnă că ne-am ţinut de cuvânt. Le mulţumim şi le promitem că nu-i vom dezamăgi", a spus Marius Oprescu.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, s-a clasat pe primul loc în municipiile Slatina şi Caracal, unde candidatul PNL, Klaus Iohannis, s-a clasat pe locul al doilea în opţiunea electoratului, potrivit numărătorii paralele efectuată de PSD.

Potrivit preşedintelui executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, în municipiul Slatina, Viorica Dăncilă a obţinut 10.027 de voturi, fiind urmată de Klaus Iohannis, cu 9.899 de voturi.

Oprescu a menţionat că în municipiul Caracal, Dăncilă are 32,35%, fiind urmată de Iohannis, cu 26,22% dintre voturi.

Candidatul independent Alexandru Cumpănaşu a obţinut peste 8% la Caracal.

Viorica Dăncilă a fost pe primul loc şi în oraşul Balş, unde a fost votată de 2.312 alegători, urmată de Klaus Iohannis, cu 2.187 voturi.

PSD Olt a centralizat până acum, la numărătoarea paralelă, rezultatele din 210 secţii de votare, reprezentând 55% din totalul secţiilor din judeţ, candidatului partidului situându-se pe primul loc, cu 42% din voturi, urmată de Klaus Iohannis, cu 28,1% voturi.