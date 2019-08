Alexandru Cumpanasu: Raportul Ministerului Sanatatii nu spune ca Alexandra e moarta

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu a facut astazi public, raportul corpului de control al Ministerului Sanatatii (MS) dupa verificarile de la Institutul National de Medicina Legala (INML). O prima informatie din raport e aceea ca in document nu se pomeneste nicaieri ca Alexandra Macesanu ar fi moarta. 'In acest document nu se vorbeste despre niciun deces al Alexandrei', a spus Cumppanasu. Unchiul Alexandrei Macesanu atac dur la adresa MAI in urma raspunsului primit - DOCUMENT Acesta spune ca una dintre deficientele gasite de corpul de control la institutie este aceea ca Institutul nu are un birou de presa pentru segementul de comunicare publica. 'Raportul mai spune ca nu au voie sa dea informatii de ...