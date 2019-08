Alexandru Cumpanasu rupe tacerea! Cere AUDIEREA tuturor parlamentarilor de Olt

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, cere audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la clanurile interlope din judet. „Am suficiente informatii sa cred ca politicienii din judetul Olt detin informatii cu privire la retelele infractionale din acel judet. In cazul Alexandrei si in cazul altor fete e vorba de retele organizate bine, nu doar de criminali in serie. Institutii publice din Olt finanteaza aceste retele”, acuza Cumpanasu. Potrivit lui Cumpanasu, „tacerea politicienilor e un semn clar de complicitate”. „Multa mizerie va iesi la iveala”, a mai spus unchiul Alexandrei. ***stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, t ...