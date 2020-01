Alexandru Cumpanasu s-a pozat cu parintii Alexandrei Macesanu! Detaliul din fotografie care a atras atentia tuturor

Alexandru Cumpansau s-a pozat cu verii lui, cu parintii Alexandrei Macesanu, fata rapita de Gheorghe Dinca din Caracal in vara lui 2019.

Alexandru Cumpanasu continua sa se implice in gasirea Alexandrei Macesanu, nepoata sa din Caracal rapita de Gheorghe Dinca, si despre care crede ca este in viata, desi agresorul acesteia a marturisit ca a ucis-o.

Din vara lui 2019, cand Alexandra Macesanu a disparut de acasa, Alexandru Cumpanasu isi viziteaza des verii, pe parintii fetei de 15 ani rapite de Gheorghe Dinca.De multe ori in ultimele luni, Cumapanasu a intrat in live-uri pe pagina sa de socializare si i-a acuzat pe oamenii legii ca incearca inchiderea cazului cu verdictul –Alexandra a fost ucisa de Gheorghe Dinca, desi el este convins ca fata traieste si este sechestrata undeva in afara tarii.

La inceputul acestui an, Alexandru Cumpanasu si-a vizitat din nou rudele de langa Caracal si s-a pozat cu parintii Alexandrei Macesanu. Un detaliu din imagine a atras insa atentia multora. Pe masuta din fata celor trei se afla o sticluta de mir langa o rama foto, din care nu se vede insa poza, insa multi cred ca este cu Alexandra.

Incepe procesul lui Gheorghe Dinca! Primul termen ar putea sa fie chiar saptamana aceasta

Alexandra Macesanu si Luiza Melencu sunt cele doua fete pe care Gheorghe Dinca le-a rapit anul trecut, la cateva luni diferenta, in timp ce faceau autostopul. Gheorghe Dinca, supranumit ”monstrul din Caracal”, le-a marturisit anchetatorilor ca le-a maltratat si violat pe cele doua fete, pe care apoi le-a omorat. Cum insa nu au fost gasite cadavrele tinerelor, familiile lor inca mai spera ca acestea sunt vii, si ca sunt sechestrate undeva in afara tarii, fiind victime ale traficului de carne vie. Totusi, anchetatorii sustin ca au destule probe pentru a le declara moarte atat pe Alexandra Macesanu cat si pe Luiza Melencu.

Gheorghe Dinca se afla in spatele gratiilor de mai bine de 5 luni si nu a fost trimis in judecata pana acum. Initial ”monstrul din Caracal” trebuia sa fie judecat inainte de finalul anului trecut. Se pare insa ca dosarul crimelor de la Caracal a fost amanat pentru ca se astepta raportul FBI din America. In cele din urma procurorii DIICOT au luat decizia de a-l trimite in judecata pe Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse citate de presa, primul termen al procesului lui Gheorghe Dinca va fi fixat chiar saptamana aceasta.

