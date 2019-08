Alexandru Cumpanasu se gandeste sa candideze la alegerile prezidentiale

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă, a lansat, pe Facebook, o întrebare pentru cei care îi urmăresc postările, relatează antena 3 Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) se gândește să candideze la alegerile prezidențiale, dacă cei care îl apreciază îl susțin pentru acestă cauză:"Nu mă voi opri până când nu voi reuși să distrug din temelii aceste instituții și să le reconstruiesc. De aceea am vrut să am un dialog onest, deschis cu dvs. pe Facebook, pentru că este un spațiu al nostru. (...)Am primit zeci de mii de mesaje despre mafia din România, despre clanurile din România și oamenii ăștia mi-au descris aceeași situație care e azi la Caracal și la ei în județ. Întrebarea pe care ei mi-au pus-o cu toții și acum eu v-o pun dvs., la care am refuzat mereu să răspund altfel decât cu NU. Oamenii aceștia au spus așa: 'Domnule Cumpănașu, noi, astăzi, avem în țara noastră și în localitatea noastră clanuri care ne-au ocupat aerul, copii. Avem nevoie să scăpăm de aceste clanuri, avem nevoie de dvs. să candidați la președinție'.Este întrebarea cea mai dură și cea mai dificilă la care am putut să răspund vreodată. Nu mi-a trecut nicio secundă prin cap. Viața mea în acest moment liniștită. A mă înscrie într-o astfel de bătălie înseamnă să-mi pierd liniștea, să-mi pierd tot ceea ce astăzi îmi aduce confort și liniște.Ei bine, eu vă întreb pe dvs. astăzi și vreau să-mi răspundeți cât se poate de sincer și de direct. Trebuie să știu care este părerea dvs. despre acest lucru: Este cazul astăzi să candidez la președinția României sau nu? Are România astăzi de un candidat la președinție care să lupte cu clanurile mafiote?Are România nevoie astăzi de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare județ?", a spus Alexandru Cumpănașu.Sursă foto: Facebook/ Alexandru Cumpănașu